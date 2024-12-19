Максим Траньков: «Чемпионат России в мужском катании будет очень интересным. Это самое сильное поколение»
Максим Траньков назвал самым сильным нынешнее поколение российских фигуристов.
С 19 по 22 декабря в Омске проходит чемпионат России.
«На моей памяти в мужском одиночном катании сейчас самая высокая конкуренция с точки зрения готовности показывать элементы ультра-си. Это самое сильное поколение. Чемпионат в мужском одиночном катании будет очень интересным.
[В женском катании] на бумаге Аделия Петросян явный фаворит, тем более что она еще действующая чемпионка России и вообще не проигрывает ни одного турнира второй сезон. Но молодые девчонки тоже голодны до побед и расслабляться точно не будут. Лед скользкий, все зависит от спортсменов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Траньков.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: РБК Спорт
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