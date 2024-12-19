Максим Траньков: «Чемпионат России в мужском катании будет очень интересным. Это самое сильное поколение»

Максим Траньков назвал самым сильным нынешнее поколение российских фигуристов.

С 19 по 22 декабря в Омске проходит чемпионат России.

«На моей памяти в мужском одиночном катании сейчас самая высокая конкуренция с точки зрения готовности показывать элементы ультра-си. Это самое сильное поколение. Чемпионат в мужском одиночном катании будет очень интересным.

[В женском катании] на бумаге Аделия Петросян явный фаворит, тем более что она еще действующая чемпионка России и вообще не проигрывает ни одного турнира второй сезон. Но молодые девчонки тоже голодны до побед и расслабляться точно не будут. Лед скользкий, все зависит от спортсменов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Траньков .