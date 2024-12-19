Боброва о пьедестале ЧР у мужчин: «Мой прогноз – Дикиджи, Семененко, Кондратюк. А за четвертое место будут бороться Угожаев с Федоровым»
Турнир проходит с 19 по 22 декабря в Омске.
«Мой прогноз – Дикиджи, Семененко, Кондратюк. А за четвертое место будет бороться Угожаев с Федоровым», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в подкасте «Ход коньком».
«Мозалеву не хватает второго четверного в короткой программе и четвертого четверного в произвольной, у него его нет. Алиев не дает возможности судьям плюсовать свои выезды, его шатает. У Кондратюка вопрос докрутов и всех остальных элементов, у Федорова и Угожаева нет программы.
Поэтому если будут судить как в России, как до этого, тогда Дикиджи первый, Кондратюк – второй, Семененко – третий. Четвертый – Угожаев. Пятый – Алиев, шестой – Мозалев, седьмой – Федоров. Я так спрогнозирую.
Если будут судить как в Гренобле, то я вижу вариант Дикиджи, Семененко, Угожаев. Кондратюк четвертый или пятый, будет зависеть от того, как откатает Гриша Федоров», – добавил комментатор Андрей Журанков.
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