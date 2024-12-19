«Мне кажется, что в вашем образе не хватает нюансов». Загитова сняла влог с фигуристами на жеребьевке чемпионата России

Алина Загитова пообщалась с фигуристами перед жеребьевкой чемпионата России.

Влог олимпийской чемпионки опубликовал Первый канал.

Загитова поговорила с Петром Гуменником , Владиславом Дикиджи , Александрой Степановой и Иваном Букиным, Софьей Акатьевой, Дмитрием Алиевым, Евгением Семененко и другими спортсменами.

Фигуристка обсудила с ними образы для церемонии жеребьевки, а также предстоящий турнир.

🔥 Модный приговор: оценили луки участников чемпионата России по фигурке с жеребьевки турнира