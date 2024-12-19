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«Мне кажется, что в вашем образе не хватает нюансов». Загитова сняла влог с фигуристами на жеребьевке чемпионата России

Алина Загитова пообщалась с фигуристами перед жеребьевкой чемпионата России.

Влог олимпийской чемпионки опубликовал Первый канал. 

Загитова поговорила с Петром Гуменником, Владиславом Дикиджи, Александрой Степановой и Иваном Букиным, Софьей Акатьевой, Дмитрием Алиевым, Евгением Семененко и другими спортсменами. 

Фигуристка обсудила с ними образы для церемонии жеребьевки, а также предстоящий турнир.

🔥 Модный приговор: оценили луки участников чемпионата России по фигурке с жеребьевки турнира

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
logoСофья Акатьева
logoПетр Гуменник
logoДмитрий Козловский
logoДмитрий Алиев
Анна Фролова
logoАлександра Бойкова
logoВладислав Дикиджи
logoАделия Петросян
logoАнастасия Мишина
телевидение
logoИван Букин
logoАлина Загитова
logoАлександр Галлямов
logoВасилиса Кагановская
logoПервый канал
logoАлександра Степанова
logoМаксим Некрасов
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