Елизавета Навиславская: «Когда есть Туктамышева, Мишин со спокойной душой отдает Лутфуллина ей»
– Алексей Николаевич давал Лизе задания, и она начала работать с Глебом. Он разрывается между Глебом, Женей и юниорами, которые сейчас встают на ноги, начинают прыгать четверные и которым тоже надо уделять внимание. Когда есть Лиза, он со спокойной душой отдает Глеба ей.
– Сейчас со стороны кажется, что тренерское дело Лизе действительно пришлось по душе.
– У нас был когда-то разговор с Лизой на эту тему.
Сейчас ей интересно все, что происходит на телевидении, но при этом, когда за спиной такой опыт и ты хорошо понимаешь в технике, в движении тела, когда ты сама прыгала тройной аксель, который кто-то сейчас учит, а кому-то он не давался в жизни вообще никогда, такой опыт не хочется терять.
Когда у нее есть возможность это передать – это очень хорошо, – сказала Навиславская.
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