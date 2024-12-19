Елизавета Навиславская: «Когда есть Туктамышева, Мишин со спокойной душой отдает Лутфуллина ей»

Хореограф Елизавета Навиславская рассказала о работе Туктамышевой с Лутфуллиным.

– Алексей Николаевич давал Лизе задания, и она начала работать с Глебом. Он разрывается между Глебом, Женей и юниорами, которые сейчас встают на ноги, начинают прыгать четверные и которым тоже надо уделять внимание. Когда есть Лиза , он со спокойной душой отдает Глеба ей.

– Сейчас со стороны кажется, что тренерское дело Лизе действительно пришлось по душе.

– У нас был когда-то разговор с Лизой на эту тему.

Сейчас ей интересно все, что происходит на телевидении, но при этом, когда за спиной такой опыт и ты хорошо понимаешь в технике, в движении тела, когда ты сама прыгала тройной аксель, который кто-то сейчас учит, а кому-то он не давался в жизни вообще никогда, такой опыт не хочется терять.

Когда у нее есть возможность это передать – это очень хорошо, – сказала Навиславская.