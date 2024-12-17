«Угадайте, где чей букет». Туктамышева и Тарасова поздравили друг друга с днем рождения

Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова поздравили друг друга с днем рождения.

Обе фигуристки родились 17 декабря. Туктамышевой исполнилось 28 лет, Тарасовой – 30.

«Угадайте, где чей букет)) С днем рождения нас», – написала Туктамышева в сторис, которую также репостнула Тарасова.

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года в одиночном катании. Тарасова – серебряный призер Олимпиады-2022, трехкратный призер чемпионатов мира в паре с Владимиром Морозовым.