«Угадайте, где чей букет». Туктамышева и Тарасова поздравили друг друга с днем рождения
Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова поздравили друг друга с днем рождения.
Обе фигуристки родились 17 декабря. Туктамышевой исполнилось 28 лет, Тарасовой – 30.
«Угадайте, где чей букет)) С днем рождения нас», – написала Туктамышева в сторис, которую также репостнула Тарасова.
Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года в одиночном катании. Тарасова – серебряный призер Олимпиады-2022, трехкратный призер чемпионатов мира в паре с Владимиром Морозовым.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Елизаветы Туктамышевой
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем