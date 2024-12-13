«Хотелось бы, чтобы еще кто-то приезжал – тот же Малинин. Гимн России послушал бы». Гуменник о турнире в Минске
Петр Гуменник предложил фигуристу из США Илье Малинину послушать гимн России.
Россиянин Гуменник ранее одержал победу на Кубке Содружества в Минске. Малинин – действующий чемпион мира в одиночном катании.
– Ты не первый раз приезжаешь на Кубок Содружества, но ты единственный топовый фигурист. Не хотелось бы, чтобы кто-то еще приехал? Гимн России, в конце концов.
– Да, хотелось бы, наверное, чтобы еще кто-то приезжал. Тот же Илья Малинин. Гимн России бы послушал. Шучу.
Но соревнования хорошие, в нашей ситуации очень приятно выехать за границу, посоревноваться с иностранными фигуристами. Появляется некий флешбэк тех лет, когда я участвовал в международных соревнованиях, – сказал Гуменник.
Вселенная Ильи Малинина – комбо России и США. Кто создал лучшего фигуриста мира?
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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