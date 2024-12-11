  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алиса Двоеглазова: «На тренировках четверной лутц получается хорошо, надо собираться на соревнованиях и меньше нервничать. Как это делать? Я не знаю»
5

Алиса Двоеглазова: «На тренировках четверной лутц получается хорошо, надо собираться на соревнованиях и меньше нервничать. Как это делать? Я не знаю»

Алиса Двоеглазова считает, что ей нужно меньше нервничать на соревнованиях.

«На тренировках четверной лутц получается хорошо, надо собираться на соревнованиях и меньше нервничать. Как это делать? Лучше вы мне совет дайте, как меньше нервничать, ха-ха. Я не знаю.

Приятно, когда все хлопают после каждого прыжка. Цель выиграть первенство России? Есть цель показать чистые прокаты, все, что я могу, и выложиться на максимум», – сказала фигуристка. 

Звезда Тутберидзе (16 лет) против звезды Плющенко (13 лет): две встречи за неделю и реванш

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлиса Двоеглазова
logoСпорт-Экспресс
женское катание
logoсборная России
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шешелева и Карнаухов исполнили на тренировке четверной подкрут
19сегодня, 11:47Видео
🎧 Шоу «Чистый хвост»: судьи разлюбили Малинина? Без России плохо? Итоги финала Гран-при
сегодня, 08:25Подкасты
Алина Загитова: «Я начала носить шапки. Старость это? Скорее всего»
104сегодня, 06:57Видео
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
128сегодня, 06:10
Кубок Содружества. Гуменник, Автушенко, Федосимов, Мухортов, Тимофей Шелковников представят короткие программы
14вчера, 21:53
Этери Тутберидзе: «Федотов ищет себя в жизни: мотивацию, приоритеты. Очень надеемся, что он найдет себя на льду»
172вчера, 19:15
Авербух о Медведевой в роли ведущей «Ледникового периода»: «Женя очень сильно прибавила. Уверен, зрители это увидят и оценят»
35вчера, 18:03
Вероника Жилина восстановила четверной сальхов
82вчера, 16:28Видео
Плющенко о Муравьевой: «Соня восстановилась после простуды. Тренируется, по плану готовится к чемпионату России»
33вчера, 13:51
Трусова о Кубке Первого канала: «Главное – чтобы дети были довольны, чтобы у них все получилось. Остальное не так важно, я больше за общую атмосферу»
13вчера, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе о контенте Мозалева: «Финальное решение пока не приняли с короткой программой. Будем дальше смотреть»
25вчера, 19:22
Катарина Гербольдт: «Соколовская научила меня любить учеников как своих детей – это очень редкое качество у тренеров»
3вчера, 15:13
Тарасова поздравила Соколовскую с 59-летием: «Хотела бы пожелать здоровья ей, ее семье и маме. А также успехов ее ученикам»
4вчера, 15:01
Илья Малинин: «Футбольный мяч всегда был у меня с собой с первых соревнований, теперь он талисман. Использую его для разминки, чтобы разогреть ноги»
вчера, 10:17
Алексей Ягудин: «Радостно, когда есть возможность выступать на открытых площадках. Мне нравятся такие катки, это романтика»
67 декабря, 17:06
Golden Spin. Щетинина и Возняк победили в парах, Чан и Хоу – 2-е, Шин и Надь – 3-и
17 декабря, 12:35
«Лига чемпионов». Команда Алиева выиграла конкурс капитанов, команда Кондратюка – 2-я, команда Семененко – 3-я
57 декабря, 10:00
Golden Spin. Чан и Хоу выиграли короткую программу, Щетинина и Возняк – 2-е, Шин и Надь – 3-и
6 декабря, 17:14
Кубок Москвы. КМС. Колесников одержал победу, Толчинский – 2-й, Малышев – 3-й
25 декабря, 19:22
Финал Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
255 декабря, 18:36