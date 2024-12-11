Алиса Двоеглазова: «На тренировках четверной лутц получается хорошо, надо собираться на соревнованиях и меньше нервничать. Как это делать? Я не знаю»

Алиса Двоеглазова считает, что ей нужно меньше нервничать на соревнованиях.

«На тренировках четверной лутц получается хорошо, надо собираться на соревнованиях и меньше нервничать. Как это делать? Лучше вы мне совет дайте, как меньше нервничать, ха-ха. Я не знаю.

Приятно, когда все хлопают после каждого прыжка. Цель выиграть первенство России? Есть цель показать чистые прокаты, все, что я могу, и выложиться на максимум», – сказала фигуристка.

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