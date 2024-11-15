Звезда Тутберидзе (16 лет) против звезды Плющенко (13 лет): две встречи за неделю и реванш

Алиса Двоеглазова выиграла московский этап Гран-при среди юниоров, второй стала Елена Костылева . Всего неделю назад ситуация была обратной.

За счет чего ученица Этери Тутберидзе взяла реванш?

1. Двоеглазовой 16 лет, по старым правилам она бы уже блистала по взрослым, но пока катается в юниорах. В активе победы на этапах Гран-при, золото прошлогоднего финала и серебро чемпионата России среди юниоров.

Алиса давно тренируется в группе Тутберидзе, прыгает четверные: лутц и тулуп на соревнованиях, флип получался на тренировках.

Костылевой 13 лет, это ее первый сезон на юниорском уровне. Но Лена уже зажигала по младшему возрасту (весь прошлый сезон не выпадала из топ-3), удивляла на чемпионате России по прыжкам.

После громких переходов Костылева закрепилась в академии Евгения Плющенко – главный тренер сопровождает ее на всех стартах. Она прыгает тройной аксель, четверные сальхов и тулуп, а на тренировке ей покорялся каскад из двух квад-сальховов через ойлер и четверной лутц.

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2. Так получилось, что Двоеглазова и Костылева встретились дважды за неделю: сначала на этапе Гран-при в Красноярске, а теперь в Москве. Изначально Алиса не заявлялась на столичный этап, вывеска обещала другое: битву 13-летних Базылюк и Костылевой.

Но Маргарита снялась из-за недавней травмы, ее место отдали Двоеглазовой.

«Прилетела из Красноярска, немного не в ресурсе. Когда вышла на лед, с Этери Георгиевной все обсудили. Она сказала, как и что. С мамой обсудили чуть позже, дали нам день подумать.

Решили попробовать выступить на этапе Гран‑при, потому что форма была неплохая. Этери Георгиевна настояла, мы решили ей довериться. Получилось что получилось», – объяснила Алиса.

Получилось победить.

3. В короткой программе у Костылевой и Двоеглазовой идентичные контент и расстановка прыжков. Лена на 0,53 балла вырвалась вперед из-за неясного ребра на тройном флипе у Алисы. В компонентах Двоеглазова чуть лучше, но запаса не хватило.

Впрочем, после первого дня лидировала вообще Лидия Плескачева. Она справилась с таким же контентом успешнее – вышла на первое место за счет лучших надбавок по шкале GOE. Но в произвольной Лидия, владеющая тройным акселем, сорвала один из прыжков ультра-си и откатилась на итоговое третье место.

А вот между Двоеглазовой и Костылевой развернулась битва четверных. Алиса прыгнула лутц и два тулупа (один – в каскаде с двойным), только на квад-лутце судьи усмотрели недокрут в четверть. В остальном вопросов не возникло: все вращения четвертого уровня, лучшие компоненты, докрученные прыжки.

Костылевой же произвольная далась тяжелее. И это удивительно – ведь для нее этап запланированный, а не спонтанный, как для Двоеглазовой. У Лены на один прыжок ультра-си больше – она пошла на триксель и три квада. Убойный контент в стиле Камилы Валиевой.

Но тут вылезли недокруты – на сольных тулупе и сальхове, а еще на тройном тулупе в каскаде, после которого Костылева с трудом устояла на ногах. К слову, тройной аксель тоже показался неидеальным, но судьи поставили за него плюсы. Во второй половине программы Лена смотрелась чуть более уставшей, чем обычно.

Как итог – с лучшей базой Костылева все-таки уступила по технике Двоеглазовой: 87,54 против 95,16. Компоненты у Алисы тоже выше – на 2,19 балла. Тут точно нет вопросов – ученица Тутберидзе смотрелась на льду увереннее, не забывала о хореографии и попадала в музыку.

4. Неделю назад ситуация была противоположной: в Красноярске Алиса забралась выше Лены после короткой. Костылевой поставили третьи уровни на двух вращениях, по надбавкам GOE и компонентам Двоеглазова тоже чуть впереди.

Но в произвольной более юная фигуристка отыгралась. Несмотря на ошибку на тройном акселе в самом начале, дальше Костылева выдала три идеальных квада. У судей не появилось вопросов ни к одному из элементов, все прыжки докручены.

Алиса же сначала упала с недокрученного квад-лутца, а потом ошиблась и на тулупе. Оценка за технику далека от проката в Москве: 85,58. В то время как у Костылевой 96,34. И даже в компонентах Лена почти догнала Двоеглазову.

5. Если сравнивать два этапа, то по лучшему результату впереди Двоеглазова – в Москве набрала 232,93. Костылевой в Красноярске поставили 230,63.

Забавно, что если сложить оба результата каждой, то они будут почти равны: 454,20 у – Костылевой и 454,12 – у Двоеглазовой. Так что по среднему баллу они совсем рядом.

Да, обеих опережает Базылюк с 244,20 за этап в Казани. Но и Двоеглазова, и Костылева точно навяжут ей борьбу на совместных стартах.

В следующий раз три вундеркинда должны встретиться на юниорском Кубке Первого канала. Он пройдет в Москве с 6 по 8 декабря. Кто окажется лучшей?

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Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 среди юниоров

5-й этап (Мемориал А. Г. Горшкова)

Москва

Девушки, КМС

Итоговое положение

1. Алиса Двоеглазова – 232,93

2. Елена Костылева – 223,57

3. Лидия Плескачева – 214,51

4. Агата Петрова – 210,23

5. Валерия Лукашова – 200,58

6. Елизавета Лабутина – 199,31

Фото: Федерация фигурного катания на коньках России