Плющенко поздравил Ханю с 30-летием: «С днем рождения, мой друг! Здоровья и счастья 💪🏻»
Евгений Плющенко поздравил японского фигуриста Юдзуру Ханю с 30-летием.
Ханю отмечает день рождения 7 декабря. Он двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании, в 2022-м завершил спортивную карьеру.
«С огромным удовольствием хочу поздравить моего хорошего друга, героя фигурного катания Юдзуру Ханю с 30-летием!
С днем рождения, мой друг! Здоровья и счастья 💪🏻» – написал двукратный олимпийский чемпион Плющенко в своем телеграм-канале, опубликовав поздравление на английском языке.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
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