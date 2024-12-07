Плющенко поздравил Ханю с 30-летием: «С днем рождения, мой друг! Здоровья и счастья 💪🏻»

Евгений Плющенко поздравил японского фигуриста Юдзуру Ханю с 30-летием.

Ханю отмечает день рождения 7 декабря. Он двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании, в 2022-м завершил спортивную карьеру.

«С огромным удовольствием хочу поздравить моего хорошего друга, героя фигурного катания Юдзуру Ханю с 30-летием!

С днем рождения, мой друг! Здоровья и счастья 💪🏻» – написал двукратный олимпийский чемпион Плющенко в своем телеграм-канале, опубликовав поздравление на английском языке.