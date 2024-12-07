Сакамото о бронзе в финале Гран-при: «Сегодня обошлось без серьезных ошибок. Мне удалось сохранить хладнокровие»

Каори Сакамото высказалась о бронзе в финале Гран-при в Гренобле.

Японская фигуристка Сакамото сегодня заняла третье место (201,13 балла). Победила американка Эмбер Гленн (212,07), второй стала еще одна японка Моне Чиба (208,85).

«Во-первых, я рада. Сегодня обошлось без серьезных ошибок. Я всегда полагаюсь на принцип «будь что будет». В короткой программе такого ощущения не было, но после произвольной программы я довольна.

Я старалась не терять концентрацию. Сегодня мне удалось сохранить хладнокровие, и это помогло мне чувствовать себя непринужденно», – сказала Сакамото.