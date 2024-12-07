Михаил Дегтярев: «Ассоциация под началом Бобровой может стать хорошим драйвером развития массового фигурного катания в России»
«С олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Екатериной Бобровой обсудили работу Ассоциации развития массового фигурного катания (АРМФК), которую она возглавляет.
Среди ближайших планов АРМФК – проведение всероссийского Гран-при для любителей. Особое внимание в деятельности Ассоциации предполагается уделить вовлечению детей и молодежи, что соответствует приоритетам государственной стратегии развития физической культуры до 2030 года.
Екатерина Боброва – яркий пример того, как олимпийский опыт и любовь к спорту могут стать основой для масштабных проектов. Под ее началом Ассоциация может стать хорошим драйвером развития массового фигурного катания в России. А Министерство спорта готово поддерживать инициативы, направленные на расширение доступности спорта.
Фигурное катание имеет глубокие исторические корни в России. Это спортивное искусство объединяет в нашей стране все возраста.
Благодарю Екатерину за ее вклад в развитие этого прекрасного вида спорта и ее искренний энтузиазм!» – написал министр спорта России Михаил Дегтярев, опубликовав в своем телеграм-канале фото со встречи с Бобровой.
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