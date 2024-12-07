Татьяна Тарасова прокомментирует танцы на льду на чемпионате России по фигурному катанию

Татьяна Тарасова будет комментировать танцы на льду на чемпионате России.

Об этом сообщил Никита Кацалапов в эфире Первого канала.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025 пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.

Тарасова-комментатор: как попала на ТВ и за что в нее бросили микрофон?