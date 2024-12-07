Татьяна Тарасова прокомментирует танцы на льду на чемпионате России по фигурному катанию
Татьяна Тарасова будет комментировать танцы на льду на чемпионате России.
Об этом сообщил Никита Кацалапов в эфире Первого канала.
Чемпионат России по фигурному катанию-2025 пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.
Тарасова-комментатор: как попала на ТВ и за что в нее бросили микрофон?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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