Гиллес о падении Пуарье: «Такие ошибки совершать нельзя, но они случаются. Завтра мы хотим чисто откатать программу»

Гиллес и Пуарье заявили, что хотят чисто исполнить произвольный танец.

После ритм-танца в финале Гран-при канадский дуэт занимает последнее место c 72,15 баллами. Во время проката партнер допустил падение.

«Падение на таком важном элементе – это большая ошибка, которую нельзя совершать. Но такие ошибки случаются. Мы хотим завтра чисто откатать программу. Не думаю, что сегодняшнее выступление повлияет на нас.

Остальная часть проката была хорошей, и мы вложили в нее много энергии», – сказала Пайпер Гиллес .

«Я слишком близко подошел к борту, такого раньше не случалось. В будущем нам нужно быть осторожнее в этот момент программы», – добавил Поль Пуарье .