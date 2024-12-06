Гиллес о падении Пуарье: «Такие ошибки совершать нельзя, но они случаются. Завтра мы хотим чисто откатать программу»
Гиллес и Пуарье заявили, что хотят чисто исполнить произвольный танец.
После ритм-танца в финале Гран-при канадский дуэт занимает последнее место c 72,15 баллами. Во время проката партнер допустил падение.
«Падение на таком важном элементе – это большая ошибка, которую нельзя совершать. Но такие ошибки случаются. Мы хотим завтра чисто откатать программу. Не думаю, что сегодняшнее выступление повлияет на нас.
Остальная часть проката была хорошей, и мы вложили в нее много энергии», – сказала Пайпер Гиллес.
«Я слишком близко подошел к борту, такого раньше не случалось. В будущем нам нужно быть осторожнее в этот момент программы», – добавил Поль Пуарье.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
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