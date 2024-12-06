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Американский журналист Вонг: «Российским фигуристам пришлось искать мотивацию, чтобы продолжать выступать. Для спортсменов на международном уровне цели остались прежними»

Журналист из США Джеки Вонг назвал источник мотивации для российских фигуристов.

С весны 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– На ваш взгляд, кто больше пострадал от международной изоляции – российские спортсмены или международные соревнования?

– Очевидно, что российским фигуристам пришлось искать другую мотивацию для того, чтобы продолжать выступать. А для спортсменов, соревнующихся на международном уровне, цели остались прежними: фокус остается на крупных зарубежных стартах, как и всегда. Российские фигуристы и ранее выделяли важность внутренних турниров, поэтому мотивация хорошо себя показать на домашней арене и продолжает их подпитывать.

– Россиян не хватает на международной арене? Считаете ли вы турниры без участия фигуристов из России полноценными?

– Разумеется. Соревнования проводят среди тех, кто приехал на старт и готов соревноваться.

– Какие перспективы видите в вопросе возвращения россиян на международную арену? И что ждет их после возвращения?

– Понятия не имею. Не могу сказать, что я когда-либо хорошо предсказывал действия ISU.

– Влияет ли допинговая история Камилы Валиевой на снятие санкций с российских фигуристов?

– Запрет ISU на участие фигуристов из России и Беларуси в соревнованиях был связан с украинскими событиями, так что история Валиевой на него не повлияла.

– В России много говорят о кризисе в парном катании. На международном уровне это ощущается иначе?

– Наоборот, для меня парное катание на международном уровне все больше раскрывается. В этом году турниры крайне захватывающие, как и в предыдущих сезонах.

– То есть вы не согласны с тем, что именно по парному катанию отстранение россиян ударило прежде всего?

– Я так не думаю, – ответил Джеки Вонг.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Джеки Вонг
logoКамила Валиева
женское катание
logoдопинг
logoсборная России
пары
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