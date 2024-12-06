Американский журналист Вонг: «Российским фигуристам пришлось искать мотивацию, чтобы продолжать выступать. Для спортсменов на международном уровне цели остались прежними»
С весны 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
– На ваш взгляд, кто больше пострадал от международной изоляции – российские спортсмены или международные соревнования?
– Очевидно, что российским фигуристам пришлось искать другую мотивацию для того, чтобы продолжать выступать. А для спортсменов, соревнующихся на международном уровне, цели остались прежними: фокус остается на крупных зарубежных стартах, как и всегда. Российские фигуристы и ранее выделяли важность внутренних турниров, поэтому мотивация хорошо себя показать на домашней арене и продолжает их подпитывать.
– Россиян не хватает на международной арене? Считаете ли вы турниры без участия фигуристов из России полноценными?
– Разумеется. Соревнования проводят среди тех, кто приехал на старт и готов соревноваться.
– Какие перспективы видите в вопросе возвращения россиян на международную арену? И что ждет их после возвращения?
– Понятия не имею. Не могу сказать, что я когда-либо хорошо предсказывал действия ISU.
– Влияет ли допинговая история Камилы Валиевой на снятие санкций с российских фигуристов?
– Запрет ISU на участие фигуристов из России и Беларуси в соревнованиях был связан с украинскими событиями, так что история Валиевой на него не повлияла.
– В России много говорят о кризисе в парном катании. На международном уровне это ощущается иначе?
– Наоборот, для меня парное катание на международном уровне все больше раскрывается. В этом году турниры крайне захватывающие, как и в предыдущих сезонах.
– То есть вы не согласны с тем, что именно по парному катанию отстранение россиян ударило прежде всего?
– Я так не думаю, – ответил Джеки Вонг.
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