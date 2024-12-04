Стефания Гладки планирует исполнить четверной тулуп в финале Гран-при среди юниоров
Французская фигуристка Гладки хочет исполнить четверной тулуп в финале Гран-при.
Фигуристке 14 лет, она тренируется в Москве у Светланы Пановой. На тренировке перед короткой программой юниорок Гладки сделала прыжок с недокрутом.
«Я уже тренировала его некоторое время назад, но прекратила из-за травмы ноги.
После серии Гран-при я снова начала работать над ним и успешно приземляю его на тренировках», – рассказала Гладки.
Финал Гран-при среди юниоров стартует 5 декабря в Гренобле.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
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