Стефания Гладки планирует исполнить четверной тулуп в финале Гран-при среди юниоров

Французская фигуристка Гладки хочет исполнить четверной тулуп в финале Гран-при.

Фигуристке 14 лет, она тренируется в Москве у Светланы Пановой. На тренировке перед короткой программой юниорок Гладки сделала прыжок с недокрутом.

«Я уже тренировала его некоторое время назад, но прекратила из-за травмы ноги.

После серии Гран-при я снова начала работать над ним и успешно приземляю его на тренировках», – рассказала Гладки.

Финал Гран-при среди юниоров стартует 5 декабря в Гренобле.