Сяо Хим Фа снялся с финала Гран-при по медицинским причинам. Его может заменить Шайдоров
Фигурист Адам Сяо Хим Фа снялся с финала Гран-при по медицинским причинам.
Об этом сообщает Французская федерация ледовых видов спорта.
По итогам медобследования врачи рекомендовали Сяо Хим Фа взять трехнедельный перерыв для полного восстановления. Другие подробности не уточняются.
По результатам серии Гран-при первым кандидатом на замену является Михаил Шайдоров из Казахстана. Финал соревнований пройдет с 5 по 8 декабря в Гренобле.
Отмечается, что Сяо Хим Фа намерен подготовиться к чемпионату Европы, который стартует в Таллине 28 января.
Опубликовано: Ян Мельник
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