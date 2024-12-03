Алина Загитова: «Вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья»
Алина Загитова призналась, что сделала губы.
Фигуристка рассказала об этом на премии «Звезды хайпа». Видео опубликовано в сообществе «PROпуск».
– Как ты справляешься с этим хейтом?
– Все просто. Прихожу домой к родным, близким и просто в кругу семьи наслаждаюсь моментом. Кстати, я никогда об этом не говорила – вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья. Да.
Человек я очень скромный и закрытый в какой-то степени. Если посмотреть на звезд шоу-бизнеса – я максимально закрытая. Возможно, из-за этого люди и хейтят меня, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Загитова пожаловалась на «мозоли внутри губ» из-за брекетов. Так бывает?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: PROпуск
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