Лев Лазарев: «Когда смотрю на чужой четверной аксель, понимаю, что мне за него тоже надо браться. На полу я его уже делаю, правда, не в докрут»
– Четверной аксель на удочке уже пробовал? Как ощущения?
– Нет, я не пробовал, ни на удочке, ни так.
– Ты о нем думаешь?
– Когда смотрю на чужой четверной аксель, понимаю, что мне за него тоже надо браться. На полу я его уже делаю, правда, не в докрут. Но на полу нельзя заложить такую же дугу, как на льду. Но в целом думаю, что браться за него пока рановато.
Мы с Сергеем Дмитриевичем [Давыдовым] особо не говорили про четверной аксель, потому что пока у нас другие задачи и заботы. Пока что обсуждаем, каким образом прыгнуть больше четверных в программе и как при этом не потерять саму программу, чтобы она не смотрелась как техническая из серии разбег – прыжок.
– Спортсменов, у которых очень сложный контент, обычно критикуют за слабую компонентную составляющую. На твой взгляд, можно ли добиться артистичности исполнения программы при наличии в ней элементов ультра-си?
– Когда в программе стоят действительно сложные прыжки, то тяжело чисто прокатать программу, если во второй половине программы надо четверной сделать.
Особенно тяжело в начале сезона, когда надо и все элементы сделать, и программу артистично прокатать. Но уже к середине сезона, когда все это вкатывается, становится легче. И прыжки проще делаются, потому что выросло количество попыток. Вот тогда уже получается добавить в программу больше эмоций, – сказал Лазарев.
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