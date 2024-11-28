Артемьева и Брюханов все еще не получили медицинский допуск к соревнованиям

У Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова все еще нет допуска к соревнованиям.

Об этом рассказал тренер спортивной пары Павел Слюсаренко. «Допуск Артемьева и Брюханов не получили еще», – сказал Слюсаренко. Артемьевой 19 лет, Брюханову – 22 года. Они не выходили на старты с прошлого сезона.