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Артемьева и Брюханов все еще не получили медицинский допуск к соревнованиям

У Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова все еще нет допуска к соревнованиям.

Об этом рассказал тренер спортивной пары Павел Слюсаренко.

«Допуск Артемьева и Брюханов не получили еще», – сказал Слюсаренко.

Артемьевой 19 лет, Брюханову – 22 года. Они не выходили на старты с прошлого сезона. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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ТАСС
Алексей Брюханов
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