  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
2

Артемьева и Брюханов пропустят контрольные прокаты по медицинским причинам

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в паре, пропустят контрольные прокаты в Санкт-Петербурге.

Сегодня был опубликован предварительный состав участников. Прокаты пройдут 14-15 сентября.

«Причиной нашего отсутствия является недопуск по медицинским показаниям», – рассказала Артемьева.

В прошедшем сезоне Артемьева и Брюханов заняли пятое место на чемпионате России и стали бронзовыми призерами Спартакиады. 

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России
пары
ТАСС
Алексей Брюханов
logoЮлия Артемьева
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Трусова, Акатьева, Петросян, Семененко, Гуменник, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят на контрольных прокатах сборной России
7036 минут назад
«Если он считает нашего спортсмена недоразумением, то он сам никто и звать его никак». Тарасова об украинском паралимпийце Литвиненко
349 минут назад
Чикмарева и Янченков пропустят контрольные прокаты из-за травмы партнерши
756 минут назад
София Сарновская: «В сезоне в произвольной программе будут усложнения, планирую вставить ультра-си»
9сегодня, 11:19
Первенство Москвы. Лазарев, Вадим и Добромир Вороновы, Артем Федотов, Колесников представят произвольные программы
59сегодня, 09:45Live
Ко всем новостям
Последние новости
Навка о желании сына Плющенко прыгнуть тройной аксель: «Это круто, когда мальчик ставит перед собой цели и идет к ним»
8сегодня, 11:10
Качушкина о паузе в карьере: «Моя позиция не изменилась. Поступила в РУДН на факультет журналистики»
1вчера, 18:15
Мария Захарова: «Я рада, что вернулась. За эти два года хотела бросить фигурное катание, много таких мыслей было»
3вчера, 17:10
Евгения Медведева: «Тренировки – это не только быть в красивой физической форме. Желание заниматься повышается, когда знаешь, что выглядишь привлекательно»
3630 августа, 12:40
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е
129 августа, 17:39