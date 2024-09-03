Артемьева и Брюханов пропустят контрольные прокаты по медицинским причинам

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов , выступающие в паре, пропустят контрольные прокаты в Санкт-Петербурге.

Сегодня был опубликован предварительный состав участников. Прокаты пройдут 14-15 сентября.

«Причиной нашего отсутствия является недопуск по медицинским показаниям», – рассказала Артемьева.

В прошедшем сезоне Артемьева и Брюханов заняли пятое место на чемпионате России и стали бронзовыми призерами Спартакиады.