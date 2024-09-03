Павел Слюсаренко: «Восстановление Чикмаревой будет зависеть от ее здоровья. Надеемся, что к чемпионату России или последним этапам Гран‑при вы нас увидите»

Слюсаренко прокомментировал пропуск контрольных прокатов двумя своими парами

Пары Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков и Юлия Артемьева – Алексей Брюханов не вошли в список участников контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

«Юлия и Алексей снялись с контрольных прокатов по медицинским показаниям.

Вчера на тренировке Катя Чикмарева получила травму. Восстановление будет зависеть от ее здоровья.

Надеемся, что к чемпионату России или последним этапам Гран ‑при вы нас увидите», – сказал тренер Павел Слюсаренко .