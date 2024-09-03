Павел Слюсаренко: «Восстановление Чикмаревой будет зависеть от ее здоровья. Надеемся, что к чемпионату России или последним этапам Гран‑при вы нас увидите»
Слюсаренко прокомментировал пропуск контрольных прокатов двумя своими парами
Пары Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков и Юлия Артемьева – Алексей Брюханов не вошли в список участников контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.
«Юлия и Алексей снялись с контрольных прокатов по медицинским показаниям.
Вчера на тренировке Катя Чикмарева получила травму. Восстановление будет зависеть от ее здоровья.
Надеемся, что к чемпионату России или последним этапам Гран‑при вы нас увидите», – сказал тренер Павел Слюсаренко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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