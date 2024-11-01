Закроев о допуске Артемьевой к соревнованиям: «Решение по Юлии будет в ближайшее время»
Решение по допуску Юлии Артемьевой к соревнованиям примут в ближайшее время.
Об этом сообщил тренер группы Павла Слюсаренко Егор Закроев.
Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, пропустили контрольные прокаты сборной России по медицинским показаниям. В прошлом сезоне они стали бронзовыми призерами Спартакиады.
– Получили ли Артемьева и Брюханов медицинский допуск?
– Решение по Юлии будет в ближайшее время, – сказал Закроев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости