Закроев о допуске Артемьевой к соревнованиям: «Решение по Юлии будет в ближайшее время»

Решение по допуску Юлии Артемьевой к соревнованиям примут в ближайшее время.

Об этом сообщил тренер группы Павла Слюсаренко Егор Закроев.

Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, пропустили контрольные прокаты сборной России по медицинским показаниям. В прошлом сезоне они стали бронзовыми призерами Спартакиады.

– Получили ли Артемьева и Брюханов медицинский допуск?

– Решение по Юлии будет в ближайшее время, – сказал Закроев.