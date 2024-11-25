Роднина – на вопрос о Загитовой и Медведевой как ведущих: «Зачем реагировать на этих замечательных и талантливых девочек, которые меня совсем не интересуют?»

Роднина высказалась о фигуристках Загитовой и Медведевой в качестве телеведущих.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после спортивной карьеры выступали ведущими в различных шоу, в том числе в «Ледниковом периоде».

«Честно говоря, не видела и не слышала ведущую Медведеву, поэтому никакой оценки дать не могу. А то, что многие фигуристки идут в эту сферу, объясняется тем, что фигурное катание – один из наиболее медийных видов спорта. Так что все вполне логично.

Загитову ведущей тоже особо не видела. Она вела «Ледниковый Период», но я не смотрела. Даже если и попадались ее ошибки, то что? Моя работа не контролировать и отслеживать все, что происходит в фигурном катании. Зачем мне реагировать на этих замечательных и талантливых девочек [Загитову и Медведеву], но которые меня совсем не интересуют?» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина .