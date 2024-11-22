Любовь Рубцова: «Работаю над четверными лутцем и риттбергером. Я стала прыгать более уверенно, нет столько страхов как раньше»

Любовь Рубцова хочет добавить четверные лутц и риттбергер в программу.

Сегодня фигуристка стала третьей на этапе Гран‑при среди юниоров в Санкт‑Петербурге (204,24 балла). Победила Алена Принева (219,02), второй стала София Дзепка (211,26).

– Я настраивалась на этот турнир, чтобы отобраться на Россию. Не ожидала, что буду в тройке, это хороший прогресс для меня.

Тренер похвалил, мы планируем, что на следующем старте уже желательно вставлять четверные прыжки. Работаю над лутцем и риттбергером.

– Ты сильно изменилась, выросла. Насколько приноровилась к этому облику?

– На элементах это особо не сказывается. Я стала прыгать более уверенно. Нет столько страхов как раньше.

– У вас сильная группа. Конкуренция мотивирует?

– Конкуренция очень влияет. Когда смотришь на других, они прыгают ультра‑си, четверные, тебе хочется быть лучше.

– Устраиваете баттлы с ультра‑си?

– Иногда устраиваем.

– Твой папа был на трибуне, уже что‑то сказал?

– Папа всегда ездит со мной. Он очень рад, потому что это было неожиданно.

– У тебя был перерыв из‑за здоровья. Можно сказать, что эти проблемы позади?

– Сейчас все хорошо, – ответила Рубцова .