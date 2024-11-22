Принева, Базылюк и Моногарова исполнили по одному кваду на Гран-при в Петербурге
Четыре фигуристки исполнили элементы ультра-си в произвольных программах на этапе Гран-при России среди юниорок в Санкт-Петербурге.
Алена Принева исполнила четверной тулуп. Перед этим она упала с четверного лутца.
Любовь Рубцова прыгнула тройной аксель в каскаде с двойным тулупом.
Маргарита Базылюк приземлила четверной сальхов. Также она попыталась исполнить четверной тулуп (падение) и дважды тройной аксель (падение и понижение до двойного).
Кира Моногарова сделала тройной аксель с недокрутом в четверть, прыгнула каскакад четверной сальхов – двойной тулуп. Допустила падение на следующем четверном сальхове.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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