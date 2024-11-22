Базылюк осталась без пьедестала на соревнованиях впервые с сентября 2022 года
Фигуристка Маргарита Базылюк заняла четвертое место на юниорском этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Она набрала 203,08 в сумме, уступив Алене Приневой (219,02), Софии Дзепке (211,26) и Любови Рубцовой (204,24).
С сентября 2022 года Базылюк неизменно попадала на пьедестал различных соревнований. Последний раз это не удалось ей на чемпионате Москвы-2022 по первому спортивному разряду – тогда фигуристка заняла шестое место.
Базылюк тренируется в группе Этери Тутберидзе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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