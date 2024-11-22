Петр Чернышев: «Я на льду с 6 лет, наверное, на льду я и умру. То, что я продолжаю свою профессиональную деятельность, – неотъемлемая часть моего пути»

Петр Чернышев рассчитывает еще долго работать в фигурном катании.

Чернышеву 53 года, он выступает в ледовых шоу, а также работает над постановкой программ в качестве тренера и хореографа.

«Я на льду с шести лет, наверное, на льду я и умру при любых обстоятельствах. Поэтому то, что я продолжаю свою профессиональную деятельность, это неотъемлемая часть моего пути.

Сейчас мы с Татьяной Навкой работаем над рядом программ, в частности, над премьерой «Щелкунчика» в конце декабря в рамках фестиваля «Зима в Москве». К нам присоединяются новые таланты после чемпионата России, многие наши артисты выступают в телевизионных шоу. Работы очень много, будем творить, радовать зрителя, стараться держать бодрость духа», – отметил Чернышев.

Чернышев является пятикратным чемпионом США и двукратным победителем чемпионата четырех континентов в танцах на льду