Чернышев о возможном возвращении Валиевой: «Цель, которую она себе поставила, невероятно сложная. Но я думаю, терпение и труд все перетрут»
Петр Чернышев считает, что Камила Валиева может вернуться к соревнованиям.
Ранее фигуристка рассказала о планах продолжить карьеру после дисквалификации.
«По моим наблюдениям, Камила – невероятно сильный человек. И цель, которую она себе поставила, невероятно сложная. Но я думаю, терпение и труд все перетрут, время покажет.
Она знает, что ее поддерживает большое количество зрителей, друзей. Я бы очень хотел, чтобы у нее все получилось», – сказал хореограф.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости