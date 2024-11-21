Чернышев о возможном возвращении Валиевой: «Цель, которую она себе поставила, невероятно сложная. Но я думаю, терпение и труд все перетрут»

Петр Чернышев считает, что Камила Валиева может вернуться к соревнованиям.

Ранее фигуристка рассказала о планах продолжить карьеру после дисквалификации.

«По моим наблюдениям, Камила – невероятно сильный человек. И цель, которую она себе поставила, невероятно сложная. Но я думаю, терпение и труд все перетрут, время покажет.

Она знает, что ее поддерживает большое количество зрителей, друзей. Я бы очень хотел, чтобы у нее все получилось», – сказал хореограф.