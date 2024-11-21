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Ольга Сабада: «Рады, что, несмотря на ошибку, заняли призовое место. Это многого стоило. Надеемся, что прокаты будут чище»

Сабада и Астахов объяснили ошибку на прыжке в произвольной на Гран-при в Петербурге.

Ольга Сабада и Павел Астахов заняли третье место на Гран-при России «Невский лед» в соревнованиях юниорских спортивных пар. 

Астахов: Конечно, два этапа подряд тяжело катать. Жалко, что сделали серьезную ошибку — падение с прыжка. Спасибо Петербургу за теплый прием.

Сабада: Рады, что, несмотря на ошибку, заняли призовое место. Это многого стоило. Надеемся, что прокаты будут чище и лучше.

— У вас не получился лутц, вы решили прицепить каскад к другому прыжку…

Астахов: Мы на тренировках накатывали разные варианты программ, для нас не было удивлением сделать каскад с другим прыжком.

— Благодаря чему вам удалось достичь такого прогресса?

Сабада: Было большое количество тренировок и прокатов. Из‑за этого легче на соревнованиях.

— Помогли ли эти этапы лучше понять друг друга?

Сабада: У нас изначально был хороший коннект. После соревнований стало еще легче доверять друг другу.

Астахов: Эти соревнования показали, над чем нужно больше работать.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Павел Астахов
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Ольга Сабада
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