Погорилая о соперничестве с Медведевой: «У нас была грызня на льду, но вне льда мы смеялись, общались, переписывались, то есть у нас были абсолютно нормальные отношения»

Анна Погорилая высказалась о соперничестве с Евгенией Медведевой.

— У нас была грызня на льду, но вне льда мы смеялись, общались, переписывались, то есть у нас были абсолютно нормальные отношения.

— Неужели никогда не возникало напряженности, которую часто провоцирует жесткое соперничество?

— Понятно, что все люди разные, но лично мне не было сложно в этом отношении. С той же Женькой мы тренировались на одном катке, постоянно друг друга видели, возможно, поэтому соперничества вне соревнований вообще не ощущалось. Я и с Юлей Липницкой в прекрасных отношениях была. На юниорском чемпионате мира в Милане мы даже по городу гуляли вместе. Перегрызть сопернику глотку за бортом, испортить кому-то коньки —такого вообще в наши времена не припомню.

— Тем не менее антагонизм между Медведевой и Алиной Загитовой ощущается до сих пор, хотя со времен их совместной Олимпиады прошло уже почти семь лет. Вы понимаете природу этого противостояния?

— Мне кажется, все это просто сильно раздуто. С одной стороны, это, конечно, не очень хорошо, но с другой, за счет этого идет привлечение дополнительного внимания к фигурному катанию, что само по себе неплохо. Да и Женя с Алиной друг друга тоже этим противостоянием популяризируют.

— Помнится, для того чтобы навлечь на себя нечеловеческий гнев огромного числа болельщиков, было достаточно сказать, что в Пхенчхане ты болел за Медведеву.

— Ну да, было такое, хотя всем спортсменам понятно, почему это происходило. Понятно, что спорт есть спорт, и все личные чувства хорошо бы убрать на второй план, но я и сама очень переживала на тех Играх за Женю, зная, какой путь ей пришлось пройти.

Точно так же на Олимпиаде в Сочи я болела за Ким Ен А. Эта фигуристка не просто мне нравилась, а я ее буквально обожествляла. Это совершенно не помешало мне безумно радоваться, когда выиграла Аделина Сотникова, — сказала Погорилая.