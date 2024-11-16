Фигуристка Медведева об игре за «Динамо»: «Знаю, что мне дадут мяч и что его надо пинать. В какую сторону – я без понятия»

Евгения Медведева высказалась о предстоящем участии в футбольном матче.

17 ноября двукратная чемпионка мира по фигурному катанию сыграет за московское «Динамо» против клуба «Амкал» из Медиалиги. Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» в рамках шоу-матча Winline сквозь вселенные.

«На какой позиции буду играть за «Динамо»? Слушайте, это все для веселья. Это Медиалига. Пока что я сама никаких подробностей не знаю. Знаю, что буду в форме, знаю, что буду в бутсах. Знаю, что мне дадут мяч и что его надо пинать. В какую сторону – я без понятия. Там разберемся по наитию. На месте посмотрим», – сказала Медведева .