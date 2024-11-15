Ежлов о дуэте с Шевченко: «Мы прилично спрогрессировали за межсезонье и оба этапа Гран-при откатали достойно»
Ранее танцевальный дуэт занял пятые места на этапах Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске и Красноярске.
«Я считаю, мы справились с теми задачами, которые перед нами стояли, все, что зависело от нас, сделали [на Гран-при]. Я переживала, что после большого перерыва в межсезонье выходить на соревнования будет психологически сложно. Действительно, было непросто, но у нас получилось показать чистые и эмоциональные прокаты.
Многие отмечают прогресс по сравнению с прошлым сезоном, да и мы сами его чувствуем. Проделана большая работа, и, конечно, радует и вдохновляет, что виден ее результат. Будем дальше работать, доказывать и ждать. Время все расставит по местам, и мы окажемся на своем», – сказала Шевченко.
«Этап в Красноярске прошел хорошо, мы довольны собой. Конечно, хотелось бы получить более высокие баллы за произвольный танец (дуэт 113,48 балла – Спортс’‘), по ощущению прокат был ярче и чище, чем в Магнитогорске, но ничего, работаем дальше. Мы прилично спрогрессировали за межсезонье и оба этапа откатали достойно. Теперь готовимся к чемпионату России», – отметил Ежлов.
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