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«Это совершенно другие ощущения». Медведева выступит под живой вокал российских звезд в своем ледовом шоу 15 ноября на «ЦСКА-Арене»

Евгения Медведева пригласит известных российских исполнителей выступить на своем юбилейном вечере. Прославленная фигуристка отмечает 25-летие, и по такому случаю готовит масштабное ледовое шоу. Настолько масштабное, что спортсменка планирует выступать под живой вокал.

Билеты на шоу вы сможете купить по ссылке.

За музыкальную часть будут отвечать группа Artik & Asti, Мария Зайцева, Антон Токарев, Тима Акимов, Alika, Аделия Загребина и скрипач Эдгар Акобян. Песни из сет-листа входят у именинницы в число любимых. Например, Антон Токарев представит свою версию хита «Седьмой лепесток», которая долго время была в топе российских музыкальных чартов. Мария Зайцева исполнит кавер на хит Diamonds певицы Rihanna, а победительница девятого сезона «Голос. Дети» Аделия Загребина удивит кавером на нетленный хит группы Radiohead – Creep.

Помимо самой Медведевой, на лед выйдут и другие чемпионы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. И это далеко не полный список участников.

«В прошлом я уже несколько раз каталась под живой вокал. Считаю, что мне повезло, потому что это совершенно другие ощущения. Ты буквально сливаешься с музыкой, можешь гораздо глубже передать образ, по-новому рассказать свою историю зрителю. Поэтому, когда мы начали готовить эту программу, мне захотелось привлечь несколько исполнителей.

Всех ребят, которые присоединятся ко мне в этот вечер, я считаю очень талантливыми. Ну, и не буду скрывать, что песни мы выбирали вместе. С каждой из них у меня связаны какие-то собственные воспоминания. Порой, очень личные, но думаю, что сейчас я готова поделиться ими с другими.

Программа построена на моей биографии. Можно сказать, что я подвожу итоги, и это шоу – мой подарок самой себе на День рождения. Впрочем, конечно, не только себе, но и всем зрителям», – сказала Медведева.

Больше информации вы сможете найти на официальном сайте шоу.

Опубликовано: Sports
logoЕвгения Медведева
ЦСКА-Арена
ледовые шоу
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