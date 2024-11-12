Меган Дюамель: «Я не смотрю российские соревнования и не слежу ни за одним российским фигуристом»

Меган Дюамель заявила, что не смотрит российские соревнования.

Двукратная чемпионка мира в парном катании из Канады высказалась об этом в комментарии для издания «ВсеПроСпорт».

«Я не смотрю российские соревнования.

Слежу ли за какими-то российскими фигуристами? Нет, ни за одним на данный момент», – сказала Дюамель .

Почему взгляды фигуристки Меган Дюамель на Россию – варварство