Екатерина Боброва: «Считаю, что нужно давать возможность нашим спортсменам выступать на Олимпиаде, даже в нейтральном статусе»

Екатерина Боброва высказалась о допуске российских фигуристов на Олимипаду-2026.

— Верите в то, что наших спортсменов допустят до Олимпиады в 2026 году?

— Очень хочу искренне в это верить. Буквально молюсь, чтобы все сложилось хорошо. Скорее всего, как и предыдущая Олимпиада, эта пройдет без флага и без гимна.

Тем не менее, это возможность спортсменам реализовать себя, потому что мы вкладываем много сил, времени, труда, проходим через кровь, пот и слезы.

Много преград на нашем спортивном пути, и все равно, когда на Олимпиаде выступает спортсмен даже без флага, все прекрасно понимают, какую страну он представляет. В первую очередь, страна понимает, а также зрители, и спортсмены, которые соревнуются с ним.

Поэтому считаю, что нужно давать возможность нашим спортсменам выступать на Олимпиаде, даже в нейтральном статусе, — сказала Боброва.