Екатерина Боброва: «Хавронина и Нарижный не то что на пятки наступают Степановой и Букину, а уже одной ногой в сторону первого места»

Боброва считает, что Хавронина и Нарижный могут обыгрывать Степанову и Букина.

На этапе Гран-при России в Магнитогорске Александра Степанова и Иван Букин победили в танцах на льду, Ирина Хавронина и Девид Нарижный заняли второе место.

«Хавронина и Нарижный не то что на пятки наступают, а уже одной ногой в сторону первого места – Степановой и Букина. И по оценкам, и, я бы сказала, по катанию.

Честно признаться, если ритм-танец у Степановой с Букиным на одном дыхании пролетел, то произвольный – слегка подустали ребята в конце, и это было заметно.

Но я хочу отметить, что они проделали большую работу относительно контрольных прокатов над постановкой. Мне нравится, что они взяли что-то неординарное», – отметила Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком».

«Я для себя написал: они, несомненно, чемпионы, но хочется говорить о других», – добавил комментатор Андрей Журанков .

Трое судей из семи поставили Хавронину и Нарижного выше Степановой и Букина в произвольном танце на Гран-при в Магнитогорске