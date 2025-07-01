Сергей Давыдов: «У Лазарева меняем только произвольную программу, короткую оставляем. Произвольная поставлена под музыку из «Игры в кальмара»

Фигурист Лев Лазарев оставит на сезон прошлогоднюю короткую программу.

Об этом сообщил его тренер Сергей Давыдов.

Программа поставлена под песню King of Sea французской группы Kwoon.

«У Льва меняем только произвольную программу, короткую оставляем. Произвольная программа поставлена под музыку из сериала «Игра в кальмара», – сказал Давыдов.

Тренер также рассказал о работе с Вероникой Яметовой.

«У Вероники мощный стиль катания, совсем от него мы не уходили. Приступали ли к тройному акселю? Пока начало сезона, мы на стадии восстановления, еще не пробовали», – отметил Давыдов.