Светлана Журова: «В фигурном катании наш уровень во время отстранения не просел. Мотивация поддерживается – стало больше соревнований, увеличили призовые»

Журова считает, что уровень российских фигуристов не снизился из-за отстранения.

– Как считаете, сильно ли сказалось международное отстранение с 2022 года на уровне российского профессионального спорта?

– В конькобежном спорте, например, более-менее понятно, какой результат надо показать, чтобы соответствовать международному уровню, и какую планку нужно держать. В фигурном катании тоже все понятно. Если ты выполняешь набор определенных сложных элементов, ясно, что на мировом уровне ты будешь одним из лидеров.

А, например, в лыжных гонках сложно сравнивать результаты наших спортсменов на внутренних стартах и результаты иностранцев. В этом виде многое зависит от рельефа трассы, погоды, структуры снега.

Есть такие виды спорта, где мы не ощутили международную изоляцию. Например, чемпионат России по вольной борьбе – это, по сути, чемпионат мира. У нас и третьи, четвертые номера сборной могут поехать на чемпионат мира по борьбе и выиграть его. Такая же ситуация и в фигурном катании. В этих видах спорта уровень не просел.

В отсутствие международных стартов мотивация наших спортсменов поддерживается в том числе и за счет финансовой составляющей. Стало больше соревнований внутри страны, увеличили призовые во многих видах спорта.

Для лидеров сборной России неучастие в международных турнирах было критичным. На этапах Кубка мира они зарабатывали дополнительные деньги. Сейчас наши федерации стараются компенсировать эти потери, плюс регионы помогают, – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.