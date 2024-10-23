Боброва об Олимпиаде-2026: «Если все члены команды Грузии максимально откатают, они могут даже за тройку командника зацепиться. Я буду за них болеть»

Екатерина Боброва считает, что грузинские фигуристы поборются за медали ОИ-2026.

Об этом олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Боброва порассуждала с журналистом Андреем Журанковым в подкасте «Ход коньком». Зимние Игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Журанков: Этот сезон надо уже смотреть с прицелом на Олимпиаду, в том числе на командник. Сейчас уже предолимпийский сезон, сейчас уже начинают идти к чемпионату мира, четко столбить места, понимать, кто и что делает, на что могут претендовать, какие у кого конкурентные преимущества.

Получается, Америке нужна хорошая спортивная пара в командный турнир. Единственное, что у них проседает, это спортивная пара. Это единственный шанс для всех остальных по большому счету. И вот вопрос: какая будет первая пара Америки? Потому что сейчас на Skate America схлестнулись те, кто будет соперничать друг с другом.

Боброва: Раз мы открыли тему командного турнира на Олимпиаде, скажи, у кого не проседает? У всех ведь проседает. У канадцев нет девочки. Там и с мальчиками есть вопросы.

Журанков: У Италии проседает девочка. У Японии проседают танцы.

Боброва: А там вообще есть какой-нибудь танцевальный дуэт сейчас?

Журанков: Конечно.

Боброва: Просто одни ушли, вторых заменили…

Журанков: Я думаю, докатают там ветераны.

Боброва: У всех какие-то первые – это топ-топ-топ, а дальше прям вообще не видно никого.

Журанков: Самая ровная команда – это команда Грузии. Да. Это наша команда. Это действительно это самая ровная команда. Реально.

Боброва: И если на самом деле все члены команды Грузии максимально откатают так, как возможно, они даже могут за тройку командника зацепиться. Я буду за них болеть.

Журанков: Я за них всегда болею. Ника Эгадзе сейчас четвертый на этапе [Гран-при].

Боброва: Если бы все чисто сделал и за тройку поборолся