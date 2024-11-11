Роднина о сравнении Путина и Роналду: «Это несравнимые величины. Каждый находится на своем месте»

Ирина Роднина назвала неэтичным сравнение Владимира Путина и Криштиану Роналду.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил президента России с португальским футболистом.

«Это не очень этичное сравнение. Каждый находится на своем месте. Это несравнимые величины. Да и как можно спорт с политикой сравнивать, тем более не просто спорт в целом, а конкретно футбол?» – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Роднина .

«Путин – прирожденный бомбардир, как и Роналду. Он звезда международной политики». Лидер Венесуэлы Мадуро о президенте России