Роднина о сравнении Путина и Роналду: «Это несравнимые величины. Каждый находится на своем месте»
Ирина Роднина назвала неэтичным сравнение Владимира Путина и Криштиану Роналду.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил президента России с португальским футболистом.
«Это не очень этичное сравнение. Каждый находится на своем месте. Это несравнимые величины. Да и как можно спорт с политикой сравнивать, тем более не просто спорт в целом, а конкретно футбол?» – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.
«Путин – прирожденный бомбардир, как и Роналду. Он звезда международной политики». Лидер Венесуэлы Мадуро о президенте России
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: RTVI
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