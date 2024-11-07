Худайбердиева о выборе танцев на льду: «Родители отреагировали очень негативно. Папа выступал против задранных юбок и мальчика рядом»

Елизавета Худайбердиева сказала, почему стала заниматься танцами на льду.

«2014 год. Олимпиада в Сочи. Родители с досадой в глазах говорили: «Как жаль, что Лиза еще маленькая!» И мечтали, что она станет обладательницей золотой домашней медали. Я, признаться честно, всегда чувствовала вину за это.

Когда растешь в семье, где все делается ради твоего спорта, любая неудача или потенциальное неудовлетворение мамы с папой откладывается плохим образом на твоей психике. Чувство разочарования, собственной никчемности и неуверенности в том, что ты делаешь что-то стоящее.

Впервые по телевизору я следила за выступлениями танцоров, когда мне исполнилось уже 11 лет. Да, конечно, я знала, кто такие Навка-Костомаров, Лобачева-Авербух, но выступлений их никогда не видела и не интересовалась.

Но в 2014 году случилась моя первая серьезная влюбленность — «Лебединое озеро» Ильиных-Кацалапова. Я была влюблена в Лену и в то, как она несет себя на льду, лет до 15. Она была моим кумиром, я очень вдохновлялась ее катанием и, конечно же, красотой.

Мама с папой это видели и строгим голосом уточняли: «Чего это ты этих танцоров постоянно смотришь? Может, еще в танцы сейчас захочешь?» В то время уйти в танцы, почему-то, у родителей юных фигуристов приравнивалось к статусу неудачников. Я в танцы сразу не захотела, мне просто очень нравилось, как они катаются и показывают эмоции.

Прошло межсезонье, я очень-очень много работала. И работала честно. Поставила хорошие программы, сшила красивые костюмы и собрала набор в произвольной программе аж с тремя тройными, что для моей школы было ничего себе каким уровнем!

А потом я поехала на этап Кубка России в Самару (иронично, что именно с этим регионом в будущем я все-таки стану чемпионкой России). Откатала свои программы и села смотреть последнюю разминку соперниц. Девочки прыгали все каскады 3-3 с руками наверх и с чистыми прокатами занимали десятые места.

Я поняла, что это пропасть. Я просто не смогу догнать. Вернулась домой с почетным 35-м местом и начала думать, что же делать. Тратить деньги дальше на одиночное? В этом нет смысла, мне скоро двенадцать лет, а результата по сути никакого. Надо либо заканчивать и идти учиться, либо что-то менять.

Родители отреагировали очень негативно. Были скандалы — папа выступал против танцев на льду, задранных юбок и мальчика рядом. И, конечно же, рушились их мечты и надежды, что я стану олимпийской чемпионкой в одиночном катании. Поэтому появился ультиматум: хочешь кататься — катайся. Твое решение, твои танцы на льду, плати за тренировки сама.

Тогда я отдавала 350 евро в месяц. Естественно, именно в конце 2014 года случился кризис и курс подскочил до 95 рублей. Прошел месяц, другой, я работала у папы на «Савеловском», продавала чехлы и телефоны по выходным от тренировок дням, а когда я лишилась всех накопленных, подаренных и заработанных денег, родители сдались: «Ладно, вроде ты действительно этого хочешь, конечно, мы тебя поддержим», – рассказала Худайбердиева.