Опубликован регламент Кубка Первого канала среди юниоров. Турнир пройдет 7 декабря в Москве

Стал известен регламент Кубка первого канала среди юниоров.

В соревнованиях примут участие две команды, составленные из сильнейших юниоров страны в одиночном и парном катании.

В каждой команде будут три юноши-одиночника, три девушки-одиночницы и две спортивные пары.

К участию будут приглашены спортсмены в одиночном катании, занявшие 1-6 место, и спортивные пары, занявшие 1-4 место в общем зачете по итогам шести этапов Гран-при России среди юниоров.

В случае, если кто-то из спортсменов не сможет принять участие в соревнованиях, к участию приглашается следующий спортсмен в рейтинге.

Капитана выбирают члены команды из состава команды самостоятельно. Цвет команды назначается по итогам жеребьевки.

В каждом виде программы предусмотрены запасные участники, которые, в случае необходимости замены после начала официальных тренировок, занимают место в команде выбывшего участника.

Соревнования будут проводиться только в произвольной программе. Баллы начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Победит команда, набравшая наибольшее количество баллов.

В случае, если спортсмены набирают одинаковое количество баллов за программу, они делят соответствующее место и набирают одинаковое количество очков.

В случае, если кто-то из спортсменов одиночников и/или спортивных пар не сможет завершить выступление, то этот спортсмен и/или спортивная пара набирает минимальное количество очков, доступное в своем виде программы (5 или 7, соответственно).

В случае, если команды набирают одинаковое количество очков по итогам всего соревновательного дня, применяются следующие тай-брейкеры:

1. Выигрывает команда, чей капитан принес большее количество очков своей команде;

2. Выигрывает команда, набравшая максимальное количество баллов в течение соревновательного дня.

Кубок Первого канала среди юниоров пройдет в Москве 7 декабря.