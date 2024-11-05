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Авербух о Валиевой: «Мы все бы хотели, чтобы эта история пришла к триумфу – через тернии она на пьедестале, страна плачет и радуется. Возвращение ради возвращения – неинтересно»

Илья Авербух считает, что Камиле Валиевой нужно вернуться в спорт ради триумфа.

На данный момент 18-летняя фигуристка не соревнуется из-за допинговой дисквалификации.

– Камила Валиева сказала, что хочет вернуться в спорт. Ждете ее возвращения?

– Камила Валиева – одареннейший человек, талантливая девушка. На ее долю выпало такое большое испытание, проверка. Конечно, мы все бы хотели, чтобы эта история, которая развивается на глазах у целого поколения, пришла бы к такому триумфу. Как в судьбоносных фильмах – через тернии она на пьедестале, страна вместе с ней плачет и радуется.

У Камилы все для этого есть – огромный талант, огромное будущее впереди. Она юная девочка, все в руках Камилы. В том, что она может, я не сомневаюсь. Дальше уже ее внутренние ресурсы, желание и стремление. Думаю, что это была бы очень красивая и важная судьбоносная история. Возвращение ради возвращения – неинтересно.

– Надо возвращаться и выигрывать Олимпиаду?

– Минимум – быть в топе. А там – как пойдет. Это в ее характере, – ответил хореограф и чемпион мира в танцах на льду Авербух.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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