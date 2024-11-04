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«Создадим новую реальность, в которой меня частично заменит виртуальная Женя». Медведева о ледовом шоу в честь ее юбилея – приходите 15 ноября на «ЦСКА-Арену»!

15 ноября на «ЦСКА-Арене» состоится масштабное ледовое шоу, посвященное 25-летию Евгении Медведевой.

Билеты на шоу вы сможете купить по ссылке.

В разгар подготовки к юбилейному шоу фигуристка раскрыла его новые подробности. По ее словам, в этот вечер перед зрителями появятся сразу две Евгении: настоящая и виртуальная.

Шоу Евгении Медведевой будет отличаться от других ледовых постановок своим сюжетом: он будет основан на собственной биографии спортсменки. Главные события из жизни фигуристки проиллюстрируют цифровые спецэффекты.

«Зрителям будет казаться, что я постоянно нахожусь рядом с ними, хотя это, конечно, не совсем так. Мы создадим новую реальность, в которой меня частично заменит виртуальная Женя. На льду и на экранах появится мой цифровой портрет, созданный при помощи технологий. В то же время всем будет слышен мой голос, обработанный искусственным интеллектом.

Все номера будут основаны на реальных событиях из моей биографии. Правда, о них мы расскажем необычным образом. На глазах у зрителей с помощью света и звука частицы моей ДНК будут соединяться в единую цепочку, как бы собирая по крупицам историю моей жизни. А в разных точках арены появятся диджитал-изображения, которые сделают наши постановки еще объемнее», – рассказала двукратная чемпионка мира.

Больше информации вы сможете найти на официальном сайте шоу.

Опубликовано: Sports
logoЕвгения Медведева
ЦСКА-Арена
ледовые шоу
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