Павел Ковалев: «До Олимпиады-2030 еще много времени, хотелось бы подумать о семье, о детях. Возможно, возьмем перерыв в следующем олимпийском цикле»
Ковалев выступает за Францию в паре со своей женой – Камиллой Ковалев. На этапе Гран-при в Анже они заняли 7-е место.
– Я считаю, что в принципе все сложилось хорошо, если учесть, что я перенес перелом лодыжки и, разумеется, это потребовало долгого восстановления. Так что все идет так, как, наверное, и должно быть, и с учетом всех этих обстоятельств, думаю, можем занести этот старт себе в актив.
– Травма на тренировке?
– Да, глупая, обидная, на полу. Но ничего, постепенно восстановился, сейчас, надеюсь, буду только набирать, в целом будем прогрессировать. <...>
– Франция получила право на проведение Олимпиады-2030. Это мотивирует?
– Я всегда говорил о том, что буду кататься, насколько хватит сил и здоровья. До 2030 года еще много времени. Хотелось бы тоже и о семье подумать, о детях, возможно, возьмем перерыв – понятно, не в этом олимпийском цикле, уже в следующем. Но, конечно, Олимпиада – это круто. Это мотивация.
– Как ваш французский? До какого уровня добрались?
– Мне хватает для повседневного общения. Не могу сказать, что вышел на какой-то высокий уровень владения языком, но на бытовом уровне общаюсь спокойно.
– Сложно было учить?
– Тяжело, но это еще и потому, что я совсем ни на каком языке, кроме русского, не говорил. В школе я учился примерно так, как большинство российских спортсменов, так что английского вообще не было. Когда приехал во Францию, мне все объясняли чуть ли не на пальцах. Я взялся учить язык и начал с английского.
– Интересно.
– Да, вот так решил. Но потом перешел к изучению французского. Особо опыта общения за пределами катка не было, потому что я в принципе не самый общительный человек.
– Тогда где тренировались? Как многие — в булочной?
– Да, в булочной взять хлеб могу. На катке, конечно, в большей степени все общение на французском, как и дома с женой. Так что постепенно набрал этот уровень, – сказал Ковалев.
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