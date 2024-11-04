Медведева о Чигиреве: «Мы с недавних пор больше не вместе. Так случается в жизни, когда люди понимают, что им больше не по пути»

Евгения Медведева рассказала о расставании с фигуристом Дмитрием Чигиревым.

– В интервью журналу Maxim ты сказала: «Встречаться с лысым и толстым – это ужасная дискриминация, конечно, но нет».

– Ну вот такие вкусы у меня.

– Но вот недавно твои вкусы прояснились. Ты рассекретила отношения с фигуристом Дмитрием Чигиревым. Красавцем, не толстым и не лысым. Расскажи, вы по-прежнему вместе?

– Мы с недавних пор больше не вместе. Так случается в жизни, когда люди понимают, что им больше не по пути. Никаких громких скандалов, ничего, просто два адекватных взрослых человека поговорили и поняли, что, наверное, надо что-то делать. Решили разойтись.

– А сколько вы встречались?

– Почти два года.

– Много. Мне казалось, там столько любви, было видно, прямо, что огонь горит... Он обидел тебя, да?

– Нет, абсолютно нет. В наших отношениях было очень много любви, много понимания, взаимопонимания.

– Не ревновала его к партнерше?

– Нет.

– Сложно, мне кажется, в фигурном катании. Все равно это вид спорта, где все время с другой женщиной обнимаешься, подкидываешь, крутишь.

– Нет, мне было нормально, я изначально понимала, что парень – спортсмен-парник. Все, это дальше не обсуждается, есть спортивная карьера, спортивная судьба, и единственное, что я могу сделать – это только поддерживать.

– Есть такая важная деталь, хочу тебя спросить. Твой уже бывший бойфренд решил сменить спортивное гражданство, выступать за Узбекистан. Как ты к этому относишься?

– Я к этому не отношусь.

– Для тебя это было бы приемлемо? Ты можешь представить себя на его месте – ты бы поступила так же, если бы для спортивных целей, учитывая сложную мировую ситуацию, нужно было поменять гражданство?

– Нет, я не могу представить, потому что я никогда не была в спорте в таких условиях, как современные российские фигуристы. Я не знаю, честно. Я только наблюдатель со стороны. Это не только его решение, это решение его тренерской команды тоже, – сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.

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