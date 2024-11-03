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Загитова об актерских курсах: «Боялась проявляться, а потом преодолевала себя и чувствовала вкус победы. Давно мечтаю сыграть в большом проекте или сериале»

Алина Загитова рассказала, как преодолевала волнение на актерских курсах.

– Помимо спорта, у вас есть и другие увлечения. Вы как-то спели на одной сцене с Zivert...

– Это был вызов, ха-ха. Спеть вместе с Zivert мне предложили создатели шоу «Влюбленные в фигурное катание». Я очень сомневалась. С детства я была не из тех, кто любит петь.

Моя жизнь – сплошные тренировки, после которых не то что петь, даже говорить порой не хочется, ха-ха. Но я подумала: если не сейчас, то когда? Я вышла на стадион, и мне понравилось. Это к слову о том, как важно не ставить себе рамки, а если они есть, уметь за них выходить.

– Учиться актерскому мастерству вы также пошли, чтобы расширить свои границы?

– И чтобы раскрепостить себя. Из-за неопытности и стеснения я занималась не в группе, а индивидуально. И все равно каждый урок был для меня выходом из зоны комфорта, я постоянно переживала – что еще для меня придумает преподаватель? Боялась проявляться, а потом преодолевала себя и чувствовала вкус победы.

Я давно мечтаю сыграть в каком-нибудь большом проекте или сериале, но пока не нашлась та роль, которая совпала бы с моими внутренними ощущениями.

– Часто спортсменам предлагают сыграть в фильмах самих себя. Как бы вы отнеслись к такому предложению?

– Как-то я была на шоу с Гариком Харламовым. Мы разговорились об актерстве, и он мне сказал очень интересную вещь: себя играть гораздо сложнее, чем выдуманного персонажа. Ты видишь себя вот так, а люди тебя воспринимают по-другому. И образ твой в фильме будет приукрашен. Но я и не против такой роли.

Я вообще считаю, что фигурное катание в каком-то смысле пересекается с актерским мастерством. Просто все эмоции мы передаем через движения. Мне и в жизни так проще изъясняться, ха-ха, – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью журналу Hello.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Hello
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
музыка
ледовые шоу
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