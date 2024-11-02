Дмитрий Васильев: «Валиевой будет сложно вернуться на прежний уровень. Конкурентки не дремлют, а у нее не будет соревновательной практики»
Ранее 18-летняя фигуристка заявила, что хочет продолжить карьеру после окончания дисквалификации за допинг.
«Камиле Валиевой будет сложно вернуться на прежний уровень, потому что в их виде спорта это вообще проблематично. Во-первых, конкурентки не дремлют, а во-вторых, когда ты выходишь на определенный уровень, то даже незначительное снижение формы сразу отбрасывает тебя далеко от соперниц. А здесь речь идет о пропуске более чем года.
И дело даже не в тренировочном процессе – она может готовиться очень ответственно и напряженно. Но самое главное упущение – то, что у Камилы не будет постоянной соревновательной практики.
Я желаю Камиле добиться успехов при возвращении в спорт, но это будет очень нелегко. Однако, учитывая ее природные таланты, Валиевой сделать это будет немного легче, чем всем остальным. И все же это будет непросто», – отметил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
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