Дмитрий Васильев: «Валиевой будет сложно вернуться на прежний уровень. Конкурентки не дремлют, а у нее не будет соревновательной практики»

Дмитрий Васильев оценил шансы Камилы Валиевой на возвращение в спорт.

Ранее 18-летняя фигуристка заявила, что хочет продолжить карьеру после окончания дисквалификации за допинг.

«Камиле Валиевой будет сложно вернуться на прежний уровень, потому что в их виде спорта это вообще проблематично. Во-первых, конкурентки не дремлют, а во-вторых, когда ты выходишь на определенный уровень, то даже незначительное снижение формы сразу отбрасывает тебя далеко от соперниц. А здесь речь идет о пропуске более чем года.

И дело даже не в тренировочном процессе – она может готовиться очень ответственно и напряженно. Но самое главное упущение – то, что у Камилы не будет постоянной соревновательной практики.

Я желаю Камиле добиться успехов при возвращении в спорт, но это будет очень нелегко. Однако, учитывая ее природные таланты, Валиевой сделать это будет немного легче, чем всем остальным. И все же это будет непросто», – отметил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.