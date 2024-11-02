Ренат Лайшев: «Валиева после окончания дисквалификации вернется на вершину российского и мирового фигурного катания»

Ренат Лайшев предрек Камиле Валиевой возвращение на вершину фигурного катания.

Ранее 18-летняя фигуристка заявила , что хочет продолжить карьеру после окончания допинг-бана.

«Мы всегда верили в Камилу. Она талантливая спортсменка, замечательный человек. Валиева, безусловно, после окончания дисквалификации вернется на вершину российского и мирового фигурного катания.

В России самые талантливые фигуристки и фигуристы в мире. Фигурное катание – это вообще высший класс в нашей стране», – сказал бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Лайшев .

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года. На данный момент фигуристка участвует в ледовых шоу.