Ренат Лайшев: «Валиева после окончания дисквалификации вернется на вершину российского и мирового фигурного катания»
Ренат Лайшев предрек Камиле Валиевой возвращение на вершину фигурного катания.
Ранее 18-летняя фигуристка заявила, что хочет продолжить карьеру после окончания допинг-бана.
«Мы всегда верили в Камилу. Она талантливая спортсменка, замечательный человек. Валиева, безусловно, после окончания дисквалификации вернется на вершину российского и мирового фигурного катания.
В России самые талантливые фигуристки и фигуристы в мире. Фигурное катание – это вообще высший класс в нашей стране», – сказал бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Лайшев.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года. На данный момент фигуристка участвует в ледовых шоу.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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