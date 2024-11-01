Гербольдт о возвращении Валиевой: «Это сложно, но она будет не первым спортсменом, у которого получилось вернуться после продолжительного времени»

Катарина Гербольдт считает возможным возвращение Камилы Валиевой в спорт.

Ранее 18-летняя фигуристка Валиева заявила , что хочет продолжить карьеру после окончания допинг-бана.

– Получится ли у Валиевой продолжить карьеру после завершения дисквалификации?

– Это в любом случае зависит от спортсмена. Если спортсмен чувствует в себе силы и мотивацию, то в этой жизни возможно все. Это будет однозначно сложно, но она будет не первым спортсменом, у которого получилось вернуться после продолжительного времени.

– Будет ли еще сложнее конкурировать с юными девочками?

– Конечно, это будет очень сложно. Так же, как когда‑то было кому‑то сложно конкурировать с ней, когда она была юной, – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Гербольдт .

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года.