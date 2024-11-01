Гербольдт о возвращении Валиевой: «Это сложно, но она будет не первым спортсменом, у которого получилось вернуться после продолжительного времени»
Ранее 18-летняя фигуристка Валиева заявила, что хочет продолжить карьеру после окончания допинг-бана.
– Получится ли у Валиевой продолжить карьеру после завершения дисквалификации?
– Это в любом случае зависит от спортсмена. Если спортсмен чувствует в себе силы и мотивацию, то в этой жизни возможно все. Это будет однозначно сложно, но она будет не первым спортсменом, у которого получилось вернуться после продолжительного времени.
– Будет ли еще сложнее конкурировать с юными девочками?
– Конечно, это будет очень сложно. Так же, как когда‑то было кому‑то сложно конкурировать с ней, когда она была юной, – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Гербольдт.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года.
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